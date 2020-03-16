В Якутии утвердили порядок оплаты расходов на получение медпомощи за ее пределами

На заседании правительства Якутии 16 марта утвержден порядок оплаты расходов, связанных с направлением граждан в федеральные специализированные медицинские организации и медицинские организации субъектов Российской Федерации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В связи с этим утратило силу постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 2006 года № 145 «Об оплате проезда жителей Республики Саха (Якутия) к месту лечения и обратно в федеральные медицинские учреждения».

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, представляя проект документа, отметила, что реализация мер социальной поддержки в соответствии с утвержденным порядком позволит повысить доступность специализированной высокотехнологичной помощи для якутян.

Ежегодно количество выезжающих в субъекты РФ растет. Финансовые средства были предусмотрены в сумме в 2018 году – 85 млн. руб., в 2019 и 2020 гг. – 132 млн. руб.

В новом документе определены регламентированные условия и порядок компенсации расходов, связанных с направлением граждан в медицинские организации, расположенные за пределами Якутии, для оказания медицинской помощи. Эти расходы, подлежащие оплате министерством здравоохранения за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), включают оплату расходов по проезду граждан к месту оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, и обратно, также компенсацию стоимости оказания гражданину специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Елена Борисова отметила, что конкретизированы пункты по видам медицинской помощи, в том числе определены амбулаторные виды помощи, которые подлежат к оплате. Также уточнены категории граждан, которым оплата полагается, в их перечень включены граждане в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования.

Компенсация стоимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи производится при условии невозможности оказания такой помощи по данному профилю заболевания на территории Якутии, также при оказании видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, сверх выполненных плановых объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденных для медицинских организаций республики.

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина обратила внимание на то, что в новом порядке учтены те проблемные моменты, которые возникали ранее на основании жалоб граждан.

