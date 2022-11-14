В Якутии утром горел магазин

14 ноября в 08:58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в магазине на ул. Шадрина в п. Батагай Верхоянского района Якутии.

Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось сильно задымление. В результате возгорания огнем поврежден пол на площади 4 кв.м. Магазин спасен. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники ГПС РС (Я).