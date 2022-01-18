18.01.2022
19:09
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Происшествия

В Якутии устраняют повреждения неизвестным магистрального трубопровода

В поселке Серебряный бор Нерюнгринского района ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе теплоснабжения, поврежденного в результате наезда неустановленного автотранспорта.  

Аварийные бригады оперативно приступили к ремонтным работам на трубопроводе. Всего задействовано 8 человек и 3 единицы спецтехники. Работы планируется завершить до 20:00 часов. 

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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