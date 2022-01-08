В Якутии устраняют цифровое неравенство

В Якутии в 2022 году начнут подключать к Интернету села с численностью от 100 до 500 жителей. Работы проводятся в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

В рамках партнерства с ПАО «Ростелеком» магистраль длиною 243 км в 2021 году провели до арктического села Жилинда Оленекского района. Далее линию связи проложат от Жилинды до сел Саскылах, Юрюнг-Хайя Анабарского района и до соединения с оптоволоконной линией, идущей по Северному морскому пути. Ввод в эксплуатацию ВОЛС до поселка Саскылах запланирован до конца 2022 года, до села Юрюнг-Хая — до 30 июня 2023 года.

Строительство ВОЛС в арктические районы — Момский и Верхнеколымский предполагается реализовать за счет собственных средств ООО «НПО «Импульс» в срок до конца 2023 года.

В 2021 году ФГУП «Морсвязьспутник» начаты работы по строительству трансарктической подводной ВОЛС по трассе Северного морского пути. Планируется подключение п. Тикси Булунского района в 2025 году.

Напомним, что в Якутии через наземные линии связи к Интернету подключены 363 населенных пункта, где проживает 90,96% населения республики, проложено свыше 13000 км ВОЛС.