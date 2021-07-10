В Якутии установят постаматы

Айсен Николаев и Максим Акимов обсудили вопросы модернизации почтовой связи в Якутии

Почта России намерено улучшать условия отделений почтовой связи в Якутии и наращивать объемы перевозимых авиасообщений грузов путем сотрудничества с местными авиакомпаниями. Также у федерального предприятия есть планы по открытию в якутских городах постаматов для интернет-покупок.

Эти и другие вопросы сегодня, 10 июля, глава республики Айсен Николаев обсудил с Максимом Акимовым. Встреча прошла в городе Мирном, куда генеральный директор «Почты России» прибыл с рабочим визитом.

Айсен Николаев и Максим Акимов говорили о модернизации почтовой связи, в том числе о содержании местных отделений, которых в Якутии насчитывается 431. Генеральный директор компании сообщил о намерении привести в порядок те отделения связи, в которых на сегодняшний день требуется ремонт.

Речь шла и о необходимости улучшения логистики товаров с появлением скоростного интернета, в том числе в отдаленных населенных пунктах, и кратным увеличением интернет-покупок.

«Все хотят покупать онлайн, наша задача доставить эти посылки. Это непростая задача с учетом больших расстояний и суровых климатических условий, которые присущи этому замечательному региону. Но я думаю, что комплекс мер, которые мы совместно проработаем, позволит нам улучшить параметры и стабильность доставки», — сказал Максим Акимов.

Одними из возможных путей улучшения логистики товаров глава региона и генеральный директор компании считают увеличение объемов грузов через авиасообщение, сотрудничество с местными авиакомпаниями, а также переход с автомобильных маршрутов на железнодорожные сообщения до Якутска.

Отдельной темой разговора стали планы по открытию в Якутске и в других городах республики постаматов для выдачи покупок из интернет-магазинов.

Максим Акимов также рассказал о планах по осуществлению доставки с помощью дронов – тяжелой техники с дальностью полета от 300 до 400 км, грузоподъемностью от 50 до 150 кг полезной нагрузки. Беспилотный летательный аппарат способен работать там, где кроме прямого радиоканала никакого интернета нет, что позволит осуществлять доставку в труднодоступные места. Сегодня этот метод тестируется в четырёх регионах, включая Чукотку. Через несколько лет его могут начать использовать и в арктических районах Якутии.