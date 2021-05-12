В Якутии установят новые дорожные камеры

Анализ аварийности на автомобильных дорогах региона показывает, что одной из основных сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, является нарушение скоростного режима.

С 17 мая в республике планируется реализация дополнительных мероприятий по ограничению скоростного режима и обеспечения круглосуточного контроля за соблюдением Правил дорожного движения путем установки восьми передвижных комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах ГО «Город Якутск» на участке реконструкции автодороги «Нам» км 15+250 – км 18+500, Вилюйский тракт 7 км. (заезд в комплекс «Чочур Муран», автодороги «Умнас», автодороги «Нам» (в районе с. Намцы).

Камеры будут установлены в местах, где концентрация ДТП особенно высока.

Комплексы фотовидеофиксации детектируют нарушения за счет видеоаналитических алгоритмов, архивируя фотоснимки и видеозаписи в качестве доказательной базы. Данные об административных правонарушениях будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.

Всего на территории республики используется 152 комплекса фиксации нарушений ПДД: это передвижные и стационарные комплексы.