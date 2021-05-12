12.05.2021
17:20
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Якутия

В Якутии установят новые дорожные камеры

Анализ аварийности на автомобильных дорогах региона   показывает, что одной из основных сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, является нарушение скоростного режима.

С 17 мая в республике планируется реализация дополнительных мероприятий по ограничению скоростного режима и обеспечения круглосуточного контроля за соблюдением Правил дорожного движения путем установки восьми передвижных комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах ГО «Город Якутск» на участке реконструкции автодороги «Нам» км 15+250 – км 18+500, Вилюйский тракт 7 км. (заезд в комплекс «Чочур Муран», автодороги «Умнас», автодороги «Нам» (в районе с. Намцы).

Камеры будут установлены в местах, где концентрация  ДТП особенно высока.

Комплексы фотовидеофиксации детектируют нарушения за счет видеоаналитических алгоритмов, архивируя фотоснимки и видеозаписи в качестве доказательной базы. Данные об административных  правонарушениях  будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. 

Всего на территории республики используется 152  комплекса фиксации нарушений ПДД:  это передвижные и стационарные комплексы.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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