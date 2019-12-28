В Якутии установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год

На очередном заседании правления Госкомцен РС(Я) 28 декабря 2019 года для населения и приравненных к нему категорий потребителей республики с 1 июля 2020 года установлены тарифы на электроэнергию.

В соответствии с постановлением Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) тарифы на электроэнергию в первом полугодии 2020 года установлены на уровне 2019 года, а во втором полугодии 2020 года рост тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 5%. Все тарифы для населения и приравненных к нему потребителей в Якутии определены в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФАС России.

Так, для городских жителей, проживающих в домах с централизованным газоснабжением, одноставочный тариф на электрическую энергию составит 6 руб. 50 коп. за 1кВтч. Для тех якутян, в чьих домах установлены электросчетчики, учитывающие потребление электроэнергии по зонам суток, дневной тариф составит 6 руб. 54 коп., ночной – 4 руб. 23 коп.

А те, кто проживает в домах, оборудованных электрическими плитами, будут платить за электроэнергию по одноставочному тарифу – 4 руб. 55 коп. за 1 кВтч. или по тарифу, дифференцированному по зонам суток, дневная зона – 4 руб. 58 коп., ночная – 2 руб. 96 коп. По таким же тарифам электроэнергию будут оплачивать сельские жители.

Ознакомиться с тарифными решениями Госкомцен РС(Я) можно по ссылке https://gkcp.sakha.gov.ru/tarifnye-reshenija1