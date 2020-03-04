В Якутии установлены сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 1 апреля начинается поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй», также с 26 марта планируется запретить проезд автомобилей общей массой свыше 30 тонн по ледовым автозимникам через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и через р. Алдан «Хандыга –Мегино-Алдан» на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма».
Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Ограничение грузоподъемности до 30 тонн
|Ограничение грузоподъемности до 20 тонн
|Ограничение грузоподъемности до 10 тонн
|Дата закрытия
|1
|Вилюй
|Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»
|01.04.2020
|05.04.2020
|10.04.2020
|16.04.2020
|2
|Вилюй
|Кюндядя км 807 а/д «Вилюй»
|01.04.2020
|05.04.2020
|10.04.2020
|16.04.2020
|3
|Вилюй
|Устье км 956 а/д «Вилюй»
|01.04.2020
|05.04.2020
|10.04.2020
|16.04.2020
|4
|Вилюй
|Крестях км 1049 а/д «Вилюй»
|01.04.2020
|05.04.2020
|10.04.2020
|16.04.2020
|5
|Лена
|Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»
|26.03.2020
|02.04.2020
|09.04.2020
|16.04.2020
|6
|Алдан
|Хандыга – Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»
|26.03.2020
|01.04.2020
|08.04.2020
|16.04.2020
Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.
С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».
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