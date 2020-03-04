В Якутии установлены сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 1 апреля начинается поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй», также с 26 марта планируется запретить проезд автомобилей общей массой свыше 30 тонн по ледовым автозимникам через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и через р. Алдан «Хандыга –Мегино-Алдан» на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/п Река Ледовая переправа Ограничение грузоподъемности до 30 тонн Ограничение грузоподъемности до 20 тонн Ограничение грузоподъемности до 10 тонн Дата закрытия 1 Вилюй Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй» 01.04.2020 05.04.2020 10.04.2020 16.04.2020 2 Вилюй Кюндядя км 807 а/д «Вилюй» 01.04.2020 05.04.2020 10.04.2020 16.04.2020 3 Вилюй Устье км 956 а/д «Вилюй» 01.04.2020 05.04.2020 10.04.2020 16.04.2020 4 Вилюй Крестях км 1049 а/д «Вилюй» 01.04.2020 05.04.2020 10.04.2020 16.04.2020 5 Лена Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма» 26.03.2020 02.04.2020 09.04.2020 16.04.2020 6 Алдан Хандыга – Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма» 26.03.2020 01.04.2020 08.04.2020 16.04.2020

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».