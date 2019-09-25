В Якутии установлены сроки окончания навигации для маломерных судов

Сроки окончания навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24 сентября 2019 года № ОД-344 установлены сроки окончания навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях на территории республики:

с 27 сентября 2019 года: в Анабарском, Оленекском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском улусах (районах);

с 01 октября 2019 года: в Аллаиховском, Абыйском, Момском, Оймяконском, Булунском, Жиганском улусах (районах);

с 05 октября 2019 года: в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нерюнгринском улусах (районах);

с 10 октября 2019 года: в Алданском, Усть-Майском, Таттинском, Усть-Алданском, Томпонском, Горном, Амгинском, Чурапчинском, Кобяйском, Ленском, Олекминском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах (районах), в г. Якутске, п. Жатай.

По завершению навигационного периода необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение.

После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен!

Обледенение судна приводит к потере устойчивости и опрокидыванию судна. Берегите себя и своих близких!

В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.