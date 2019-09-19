20.09.2019
06:49
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Якутия

В Якутии установлен шестой памятник Сталину

На этот раз в Вилюйске

19 сентября в городе Вилюйске установлен очередной памятник Иосифу СТАЛИНУ.

На торжественное открытие приехал Виктор ГУБАРЕВ, лидер якутских коммунистов, вице-спикер Ил Тумэна. Мероприятие почтили своим присутствием местные власти – и.о. главы Вилюйского улуса Никифор САВВИНОВ, и.о. председателя районного Совета Василий ФИЛИППОВ, мэр Вилюйска Ньургустан АФАНАСЬЕВ.

Собрались и местные жители, около 300 человек. Пришел и прославленный вилюйский шаман Седует, на фото он рядом с Губаревым, с медалью Сталина.   

В Вилюйске открыт сквер имени Сталина и его памятник. Коммунисты не скрывают, что им помогают местные власти.

Это уже шестой памятник Сталину, установленный в Якутии. Ранее бюсты генералиссимусу были установлены в Якутске (на территории предприятия «Алмазы Анабара»), Амге, Чурапче, Мирном и Нюрбе.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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