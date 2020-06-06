В Якутии установлен особый режим

Распоряжением Главы Якутии Айсена Николаева в связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров с 5 по 30 июня 2020 года на территории Республики Саха (Якутия) установлен особый противопожарный режим.

В этот период гражданам запрещается разведение костров, выжигание сухой травяной растительности, сжигание порубочных и горючих материалов на территории лесного фонда и землях иного назначения.

Органы местного самоуправления при возникновении лесных пожаров должны обеспечить привлечение населения и техники для их локализации вне границ населенных пунктов, провести мероприятия по устройству и уходу за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по недопущению проведения выжигания сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. Провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности, действующем при особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В период действия особого противопожарного режима на территории республики Главное управление МЧС России по РС (Я) совместно с МВД по РС (Я), Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства будут организовывать работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении природных пожаров.