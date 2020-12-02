В Якутии установили, насколько подорожала продуктовая корзина

На заседании регионального правительства, которое прошло сегодня в дистанционном формате, установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за 3 квартал 2020 года.

С соответствующим докладом на заседании выступила министр труда и социального развития республики Елена Волкова. Она сообщила, что по сравнению с третьим кварталом величина прожиточного минимума в четвертом квартале увеличилась на 0,9%.

В целом по республике величина прожиточного минимума на душу населения составила 17877 руб, для трудоспособного населения – 18930 руб, для пенсионеров – 14362 руб, для детей – 18 612 руб.

Что касается зон, в первой зоне прожиточный минимум на душу населения равен 20932 руб, для трудоспособного населения – 22335 руб, для пенсионеров – 17237 руб, для детей – 21618 руб. сюда входят Абыйский Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы, а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунтками.

Ко второй зоне относятся Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме Айхала и Удачного), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы и город Якутск. В них прожиточный минимум на душу населения составляет 17517 руб, для трудоспособного населения – 18546 руб, для пенсионеров – 14009 руб, для детей – 18243 руб.

Стоимость продуктов питания в среднем на душу населения по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 0,3% и составила 7895 руб. Среди городов и районных центров наибольшая стоимость продуктового набора зарегистрирована в поселке Зырянка (11568 руб), наименьшая – в Нерюнгри (7306 руб).

Значительное повышение цен наблюдается в Зырянке (на 3,5%), в Нерюнгри и Вилюйске (2,4 %). Цены практически не изменились в Усть-Нере.

Платные услуги подорожали на 1,2% – на 4786 рублей. На продовольственные товары в первой зоне выросли в цене на 126 руб, во второй – на 15 рублей. В целом по республике их стоимость на душу населения увеличилась на 3994 руб (1,6%).