В Якутии устанавливаются обстоятельства гибели людей в водоемах

За последние две недели в Нюрбинском районе республики зарегистрированы три случая гибели людей в водоемах.

Так, 29 июня в реке Марха при купании утонул мужчина, 1949 г.р., также 1 июля с признаками утопления на берегу реки Нюрбинка обнаружено тело мужчины, 1967 г.р., 13 июля 2020 в водоеме на территории МО «Октябрьский наслег» утонул 50-летний мужчина.

На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа во главе со следователем Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В ходе процессуальных проверок установлено, что погибшие мужчины решили искупаться в необорудованных для этого местах, кроме того они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках доследственных проверок назначены необходимые экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) призывают граждан быть осторожными, отдыхая на водоемах, напоминают о запрете купания в необорудованных местах и необходимости соблюдения мер безопасности при посещении водных объектов.