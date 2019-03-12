В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси, в котором пострадал малолетний ребенок.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Горном районе республики.

На данном этапе установлено, что 10 марта 2019 года около 17 часов в районе 254 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» Горного района водитель автомашины «Toyota-Hiace» совершил наезд на стоящую на обочине проезжей части автомашину «КамАЗ».

При этом двухлетний ребенок, находившийся в салоне микроавтобуса, получил травму зубов и был госпитализирован в медучреждение. Степень тяжести полученного им вреда будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия явилось несоответствие скорости конкретным условиям движения. Кроме того, водитель не имел правоустанавливающих документов, разрешающих оказание услуг по перевозке пассажиров.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.