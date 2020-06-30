В Якутии устанавливают обстоятельства гибели ребенка на реке Ирелях

Сообщение об обнаружении тела ребенка, 2011 г.р., на берегу реки Ирелях в г. Мирном с признаками утопления поступило в Мирнинскиймежрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) 29 июня 2020 года. По данному факту начата доследственная проверка.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 29 июня 2020 группа из трех несовершеннолетних купалась в реке Ирелях. Двое несовершеннолетних вышли на берег, откуда увидели, что третий ребенок подскользнулся и ушел под воду. Попытки вытащить ребенка не увенчались успехом, дети не справились с течением реки.

Сотрудники полиции, проезжавшие мимо, извлекли ребенка из воды, однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата.

При проведении осмотра места происшествия установлено, что на берегу реки, где произошел несчастный случай, отсутствуют предупредительные знаки о запрете купания.

В настоящее время осуществляется весь комплекс мер, направленных на установление причин произошедшего, в том числе осуществляются опросы очевидцев, назначенасудебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет призывает родителей и тех, под чьим присмотром находятся дети, быть внимательными и тщательным образом контролировать их местонахождение. Не допускайте фактов бесконтрольного нахождения детей вблизи водоемов.