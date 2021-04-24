В Якутии успешно воплощается проект «Мама-предприниматель»

23 апреля в Якутске завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель». Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Анжелика Васильева с идеей создания “Детская студия шитья и дизайна “Костюмер”. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

Федеральная образовательная программа развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело, сочетая профессиональную самореализацию с заботой о семье.

Обучение проходило на базе ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) в форме очного тренинга.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За несколько лет в программе приняли участие более 5 600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 82 тренинга в 69 регионах России.

В Якутии третий год проводится федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Программа даёт старт женскому бизнесу и помогает получить весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности. В этом году поступило 135 заявок со всей республики, из которых были отобраны 35 перспективных проектов.

Директор центра поддержки, заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) “Центр “Мой бизнес”:

— “Сегодня мы услышали много креативных и интересных проектов. Я нисколько не сомневалась, что этот проект пройдёт успешно. Потому что его успех заложен в организации. Каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь. Приятно осознавать, что в числе наших предпринимателей есть такие прекрасные женщины, молодые инициативные мамы, которые нацелены на развитие своего дела. Хочу пожелать всем мамам удачи! Все были достойны победы, а самое главное, все получили необходимые знания по ведению предпринимательской деятельности”, — сообщает Наталья Альбертовна.

В рамках образовательного интенсива участницы проекта узнали, как оформить бизнес-идею, использовать рыночные возможности, на каких принципах построить бизнес-модель, как работать с целевой аудиторией и как продвигать свои товары и услуги, просчитали расходы и условия выхода на точку безубыточности, в том числе с использованием практик известных компаний.

В ходе пятидневного курса для участниц были организованы выездные экскурсии в производственные цеха французской пекарни “Bon Ami” (ИП Решетняк Наталья Владимировна) и полуфабрикатов “Майины котлетки” (ИП Егоров семейный бизнес), а также в частный детский сад “Улыбка” (ИП Старцева Валентина Жановна).

Руководители предприятий поделились своим практическим опытом создания и развития бизнеса.

— “С первого дня учебы мне очень понравились занятия. Всё было настолько профессионально, четко и понятно. Я первый раз участвую в таких мероприятиях – чувствуется тепло, защита наших интересов со стороны государства. Столько новых знаний передалось за это короткое время – теория и практика супер! Огромное спасибо нашему бизнес-тренеру Октябрине Анатольевне, программе “Мама-предприниматель” за это обучение. А то, что оно бесплатное — это огромный плюс! Желаю дальнейших успехов и процветания!” — говорит участница проекта Екатерина Румянцева.

— «Мне очень понравился формат обучения. Мы не писали огромное количество конспектов. Нам давали базовые знания, а закрепляли мы их в рабочих тетрадях. Мы задавали нашему преподавателю Октябрине Анатольевне огромное количество вопросов, а она ответила на все, без исключения. Представляете, за пять дней каждая из нас составила готовый бизнес-план своего будущего детища.

Помимо получения знаний, мы развивали свою публичность, сплотились в командах, ездили на экскурсии и даже успели покричать. Профессиональный уровень однозначно вырос, теперь я хорошо освоила структуру бизнес-плана.

Благодаря насыщенной образовательной программе мы получили возможность обогатить свои знания в сфере предпринимательской деятельности. Кроме этого, я лично убедилась в том, какие широкие возможности для начала и ведения собственного дела может дать центр «Мой бизнес»», — поделилась участница проекта Валерия Тищенко.

Участницы обучились основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.

В конкурсное жюри вошли: директор центра поддержки, заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) “Центр “Мой бизнес” Наталья Харенко, победительница прошлого года образовательного проекта «Мама-предприниматель» Нюргуяна Петрова, независимый предприниматель компании Amway Ирина Пак, управляющий банка «Открытие» Максим Фёдоров, начальник отдела развития малого и среднего бизнеса банк «Открытие» Виталий Чертовских, предприниматель, директор сети французских пекарен “Bon Ami” Наталья Решетняк, предприниматель, директор частного детского сада “Улыбка”, руководитель общественной организации “Дети Якутии” Валентина Старцева, предприниматель, совладелец Центра развития детей “Сайдыс”, директор по развитию и финансам Анастасия Иванова, член ЯРО ООО “Опора России”, владелец шоколадной мастерской “TOTO choko” Сандаара Чемезова и предприниматель, фитнес-тренер Сардаана Михайлова.

В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов: кроме работы победительницы эксперты высоко оценили проекты – производство “Tuyas” Туйаары Марсысовой, производство домашнего варенья Малены Саввисовой, туризм в Якутии Лии Винокуровой, творческая студия “MOZAIC” Сахаи Гороховой.

Лучшим, по мнению экспертного жюри, стал проект Анжелики Васильевой. Она получила грант в 100 тыс. рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», который поможет в воплощении её бизнес-идеи – студии по пошиву детской одежды.

— “К проекту готовилась очень ответственно. Я верю в свою идею, верю в то, что я делаю, именно поэтому я была настроена на победу. «Мама-предприниматель» — это невероятная мотивация идти дальше! Я благодарна своей семье за поддержку, а моему бизнес-тренеру — за этот колоссальный опыт, который, уверена, поможет структурировать мой бизнес!”