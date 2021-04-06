В Якутии услуги кадастровой палаты можно получить на дому

Главный принцип выездных услуг – возможность заявителей самостоятельно выбирать время и место приема и доставки документов. Выездное обслуживание и курьерская доставка документов доступны для жителей Якутии и, как показала практика, эти услуги востребованы среди населения республики.

Для получения государственных услуг Росреестра жители республики могут пригласить специалистов Кадастровой палаты домой или на рабочее место. Услуга включает в себя прием и выдачу запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также заявлений о кадастровом учете и государственной регистрации прав.

«Популярность выездного обслуживания растет. Это свидетельствует о том, что услуга удобна для граждан, поскольку она помогает в решении важных вопросов, касающихся их недвижимости, – отмечает начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Республике Саха (Якутия) Николай Ноговицын. – Благодаря выездному формату приема документов совершение операций с недвижимым имуществом становится удобнее и быстрее».

Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги могут не только физические, но и юридические лица. Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II группы данные услуги предоставляются бесплатно, если они являются собственниками оформляемых объектов.

Для того чтобы заказать услугу выездного обслуживания достаточно оставить заявку любым удобным способом:

на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» – «Выездное обслуживание»;

по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный);

(звонок бесплатный); по телефону: 8 (4112) 40-80-10, доб. 2235 или 2237 ;

или ; по электронной почте: priem@14.kadastr.ru.

Напоминаем, что для формирования электронной заявки на выездное обслуживание необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.