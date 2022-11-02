В Якутии ускорили темп работ на объектах нацпроекта «БКД»

Управтодор республики совместно с ФКУ «Упрдор «Вилюй», министерством транспорта и дорожного хозяйства организован комиссионный выезд по отстающим от календарного графика объектам ремонта автомобильных дорог.

Комиссия работала с 28 октября по 1 ноября в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском и Оймяконском районах. Всего было проверено восемь участков. По итогам, отстающим подрядным организациям выписаны предписания с принятием соответствующих мер по сдаче объектов до конца ноября и должном содержании автодорог.

Кроме того, во время выезда комиссии представители Управтодора приняли в эксплуатацию два участка региональных автодорог «Уолба-Булун» (7 км) и «Харбалах»(8 км) в Таттинском улусе.

«В этом году дождливая погода сильно повлияла на темпы ремонта автодорог в целом по республике, но АО “Таттаавтодор”, начиная с июля, шло опережающими темпами, поэтому сумело уложиться в установленный срок, сдать все объекты, общей протяженностью 30 км», — подчеркнул заместитель начальника отдела эксплуатации ведомства Семен Павлов.