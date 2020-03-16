В Якутии усилят противоэпидемиологические мероприятия

Важнейшие организационные вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в РС(Я) сегодня, 16 марта, рассмотрены на совещании у главы Якутии Айсена Николаева.

На сегодняшний день коронавируса в Якутии нет. Ил Дархан подчеркнул, что все распространяемые сообщения об обнаружении вируса на территории РС(Я) являются недостоверными и поручил соответствующим структурам разобраться с источниками дезинформации.

Айсен Николаев обратил особое внимание на то, что необходимо усилить противоэпидемиологические мероприятия в Мирнинском и Нерюнгринском районах, которые наравне с Якутском являются входными воротами в республику. В Нерюнгри и Мирном совершаются авиаперелеты, также есть наземное сообщение с другими регионами страны.

Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), сообщила, что Службы санитарно-карантинного контроля международного аэропорта в Якутске проводят постоянный мониторинг прибывающих рейсов.

В связи с приостановлением международных рейсов, в данное время проверяются все рейсы из других городов России. Особого внимания требуют московские рейсы, в которых прибывают пассажиры, ранее прилетевшие из неблагополучных стран. Всего встречено 137 рейсов, проверены более 14 тысяч пассажиров. Есть четкая координация по предоставлению списков иностранных граждан, прибывающих в Якутию рейсами авиакомпаний S7, «Аэрофлот», «Северный ветер».

В двух обсерваторах, расположенных на территории Якутска, за весь период наблюдались 42 человека. Для проведения исследований анализов задействованы две вирусологические лаборатории. По рекомендации Роспотребнадзора РФ начали обследовать на инфекцию коронавируса всех заболевших пневмонией. За эти дни обследовано более 340 человек, у всех анализы отрицательные на коронавирус.

По словам министра здравоохранения РС(Я) Елены Борисовой, в данное время идет работа по перепрофилированию медицинских учреждений на случай возникновения коронавируса в регионе.

«Граждане будут испытывать неудобства связи с тем, что ряд медицинских учреждений, например, пульмонологический диспансер, будет освобожден под стационар для больных с пневмонией. Поскольку именно больные пневмонией подвергаются большему риску по коронавирусу», — сказала Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я).

Минздравом РС(Я) и минпредом РС(Я) предпринимаются меры по изготовлению масок здесь, в регионе, поскольку дефицит масок сохраняется на всей территории России. В связи с этим, Минздрав РФ рекомендует переходить на самоизготовление индивидуальных средств защиты, в данном случае – масок.

«Особо отметим, что все медицинские учреждения республики оснащены масками», — сказала Ольга Балабкина.

По итогам совещания у главы РС(Я) Айсена Николаева принято решение о том, что учебный процесс в школах будет продолжаться до начала весенних каникул.

СВФУ принял решение о дистанционном обучении. Соответствующее решение будет рекомендовано принять другим высшим учебным учреждениям – это АГИКИ, Чурапчинскому институту физической культуры и спорта, ЯГСХА.

Отменены и перенесены на неопределенный срок все спортивные и культурные мероприятия с аудиторией более 200 человек. Некоторые мероприятия будут проходить в другом формате.

Выезды школьников во время весенних каникул за пределы республики рекомендовано приостановить.

