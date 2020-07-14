В Якутии усилят патрулирование лесов

SakhaLife.ru.

С наступлением пожароопасного периода органами внутренних дел республики, совместно с ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) активизирована работа среди населения, направленная на недопущение фактов неосторожного обращения с огнем, соблюдение мер противопожарной безопасности в жилом секторе, на дачных участках, газонефтепроводах, электроподстанциях, транспортных коммуникациях, а также в ходе проведения работ в лесных массивах и полевых работ.

Полицейскими усилен контроль доступа граждан и въезда транспортных средств на территорию лесных массивов. В предвыходные, выходные и праздничные дни запланировано выставление дополнительных нарядов для патрулирования мест, используемых гражданами для отдыха на природе.

Проведено 115 рейдов, выставлено 6 постов, проведены беседы с 400 гражданами, составлены протоколы по ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» на территориях Хангаласского и Усть-Алданского районов.