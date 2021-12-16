В Якутии усилят меры безопасности в новогодние праздники

В Якутии во время новогодних праздников усилят меры безопасности в общественных местах. Помимо органов правопорядка на усиленный режим работы перейдут предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики, транспорта и медицинские организации.

«В предновогодние дни и в период праздничных выходных нам необходимо усилить дополнительные меры по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей, в том числе по обеспечению бесперебойной работы жизнеобеспечивающих предприятий, учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. Комплекс дополнительных мер позволит провести новогодние и рождественские праздники на территории республики с максимальной безопасностью для населения», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Так, сотрудники правоохранительных органов и службы МЧС в предновогодний и новогодний периоды перейдут на усиленный режим несения службы. Сотрудники ГАИ и работники транспортного комплекса, органы местного самоуправления особое внимание уделят вопросам безопасности дорожного движения, работе автозимников и ледовых переправ.

Министерство ЖКХ и энергетики республики обеспечит переход на круглосуточное дежурство диспетчеров предприятий ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Особое внимание также будет уделено проверке резервных источников питания, запасов топливно-энергетических ресурсов, проверке соблюдения техники безопасности.

Глава Якутии отдельно остановился на необходимости обеспечения обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в период проведения новогодних мероприятий в детских садах, школах и домах культуры республики.

Министерство здравоохранения усилит работу бригад экстренной и скорой медицинской помощи, обеспечит работу дежурных врачей в больницах и поликлиниках, травматологических пунктах. В реанимационных и инфекционных отделениях районных больниц сохранится резерв коечного фонда.

Отметим, что комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и предотвращения правонарушений в период новогодних праздников, рассмотрен на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в Республике Саха (Якутия) 16 декабря под руководством главы региона Айсена Николаева