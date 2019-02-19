В Якутии усилены меры предосторожности из-за колбасы с чумой

На всех гранпостах республики усилены меры предосторожности из-за того, что на территории Бурятии выявлена партия «монгольской колбасы» зараженной африканской свиной чумой. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в управлении Россельхознадзора региона.

«Сейчас ограничен ввоз на экспорт из Монголии в Российскую Федерацию продукции свиноводства, живых животных и кормов. На границе республики меры усилены из-за того, что часть партии могла попасть на территорию Дальнего Востока», — отмечают в ведомстве.

В Россельхознадзоре сообщили, что африканская чума является смертельной только для свиней. Для жизни и здоровья людей она не несет угрозы. Но при обнаружении подозрительной партии монгольской колбасы инспекторы просят сообщить им в управление.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в 145 торговых точках Якутска прошли обследования на предмет наличия в продаже колбасной продукции из Монголии, в которой выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий наличие указанной продукции в торговых точках республики не выявлено.

В конце января 8 тонн мясных изделий из Монголии поступили в Бурятию. Продукты могли оказаться на прилавках магазинов из других регионов.