В Якутии усилят меры безопасности в общественных местах и на объектах инфраструктуры

В Якутии разработают меры усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также антитеррористической охраны объектов жизнеобеспечения. Это связано с вступлением в силу указа Президента России о введении уровня базовой готовности в регионах страны.

Для оперативного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в республике создали специальный штаб, его возглавляет глава республики Айсен Николаев. Штаб займётся анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. Сегодня прошло первое заседание штаба.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. Правительству РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Якутии, режим уровня базовой готовности.