В Якутии усиленно проходят рейды по охотнадзору

В период выходных дней с 30 апреля по 3 мая т.г. проведены рейдовые мероприятия по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора.

Должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный охотничий надзор, на территории ​республики проведено всего 26 рейдовых мероприятий, в том числе, совместно с МВД РС (Я) – 3. По результатам рейдов выявлено 21 нарушение, из них:

— по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ -18 (Верхневилюйском, Амгинском, Намском, Олекминском, Хангаласском, Таттинском районах, ГО «Якутск»);

— по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ 3 (Мегино-Кангаласском районе);

— изъято 11 охотничьих ружей.

Также проведены инструктажи под роспись и выданы памятки по Правилам охоты и пожарной безопасности в лесах. Количество инструктажей – 168, охват человек 168.

Рейдовые мероприятия по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора будут продолжены.

Минэкологии Якутии призывает охотников соблюдать Правила и сроки охоты. Напоминаем, что нарушение Правил охоты влечет административную ответственность. За пользование запрещенными способами, такими как электронные звуковые устройства, световые устройства, транспортные средства влечет административную ответственность, санкцией которого является лишение права охоты на срок от 1 до 2 лет с изъятием оружия охоты. Добыча животных, занесенных в Красную книгу РФ, влечет уголовную ответственность.



