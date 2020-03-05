В Якутии усилен контроль ввоза цветов

В преддверии весенних праздников сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) усилен контроль срезов цветов и комнатных растений, с целью выявления и предотвращения распространения карантинных объектов должностными лицами проводится контроль подкарантинной продукции.

В Республику Саха (Якутия) цветы поступают воздушным транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Прямые поставки импортных цветов в Республику не осуществляются. На сегодняшний день сотрудниками управления проконтролировано около 300 тысяч штук срезанных и горшечных цветов. По сравнению с 2019 годом объем поступающей продукции увеличился на несколько тысяч штук.

В случае выявления карантинных объектов зараженную партию уничтожают. Такие случаи были в 2019 году – в партиях цветов из Московской области, Санкт-Петербурга был выявлен Западный калифорнийский цветочный трипс.

Надо отметить, что с каждым годом количество выявлений карантинных объектов в цветах уменьшается. Это значительной степени связано и с тем, что, предприниматели стали уделять внимание качеству продаваемых цветов и своевременно извещают наше Управление о доставке подкарантинной продукции для проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Для того, чтобы не испортить настроение себе и близким приобретенным букетом, в котором может оказаться вредитель, следует ориентироваться не только на цену, но и обращать внимание на внешний вид цветов (как срезанных, так и горшечных). В них не должно быть насекомых и повреждений, вызванных в результате их жизнедеятельности.

Кроме этого покупатель имеет право спросить у продавца о наличии соответствующих фитосанитарных документов: это могут быть карантинные сертификаты, акты государственного карантинного фитосанитарного контроля.

Лицам, осуществляющим ввоз, хранение и реализацию живых цветов следует соблюдать требования законодательства РФ в сфере карантина растений. Порядок извещения о доставке подкарантинной продукции можно найти на сайте Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия). Также, по всем возникающим вопросам, можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна по номеру телефона 8(4112)42-13-83, email: fitosakha@mail.ru.