В Якутии усилен дезинфекционный режим

На еженедельном планерном совещании с руководителями министерств социального блока 2 марта 2020 года заместителем председателя правительства республики, председателем регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Ольгой Балабкиной даны поручения об усилении дезинфекционного режима согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, проведении организационно-методической, разъяснительной работы о мерах профилактики, необходимости ограничения выезда в страны эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции Covid-19 посредством всех средств массовой информации, оказании содействия в проведении организационной и разъяснительной работы с населением органам местного самоуправления.

Министерству здравоохранения и министерству по молодежной политике и социальным коммутациям дано поручение активизировать работу с волонтерами-медиками. По итогам планерного совещания могут быть внесены изменения в планы проведения крупных массовых мероприятий с международным участием.

Также отметим, что 28 февраля под председательством Ольги Балабкиной было проведено заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которого были даны поручения в адрес других региональных министерств, в том числе о проведении дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте и других общественных пространствах, сообщает секретариат заместителя председателя правительства РС(Я).