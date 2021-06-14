В Якутии ушла из жизни выдающийся профессор

Врачебный состав Якутского республиканского психоневрологического диспансера понес тяжелую утрату: 13-го июня 2021 года, в возрасте 94 -х лет, ушла из жизни Римма Семеновна Тазлова, выдающийся деятель в области здравоохранения Республики Саха (Якутия), старейший профессор психиатрии.

Время, отпущенное такому талантливому, эпохальному человеку как Римма Семеновна, было поистине насыщенным и плодотворным.

Тазлова Римма Семеновна родилась 20 октября 1927 года в селе Тамбовка Харабалинского района Астраханской области в семье служащего. В 1945 году окончила в городе Сталинграде среднюю школу с золотой медалью. В том же году поступила в медицинский институт, и в 1950 году окончила Омский медицинский институт им. М.И.Калинина с отличием.

В 1953 году успешно окончила клиническую ординатуру на кафедре психиатрии, затем работала ассистентом Омского медицинского института до 1962 года. В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Материалы к исследованию влияния инсулина на высшую нервную деятельность психически больных и на условно-рефлекторную деятельность животных в условиях эксперимента». С февраля 1962 года по приглашению начала работать на медицинском факультете Якутского государственного университета в должности доцента.

В 1963 году решением ВАК утверждена в ученом звании доцента. В 1974 году на заседании специализированного Ученого Совета Московского института психиатрии МЗ РСФСР защитила докторскую диссертацию на тему «Психические нарушения при типичных клинических формах вилюйского энцефалита (энцефаломиелита)». В 1976 году присуждена ученая степень доктора медицинских наук по специальности «Психиатрия». В 1980 году ВАКом утверждена в ученом звании профессора.

Профессором Тазловой в 1985 году была организована кафедра психиатрии на медицинском факультете ЯГУ, в последующем медицинского института. Научные интересы профессора определялись неотложными задачами здравоохранения Якутии, по важнейшей проблеме краевой патологии вилюйскому энцефалиту. Полученные уникальные данные обобщены в докторской публикации и опубликованы в монографии (1982).

На протяжении шестидесяти лет Римма Семеновна проводила лечебно — диагностическую работу, проконсультировала более тысячи больных, под ее руководством внедрялись в повседневную психиатрическую практику новые методы диагностики и лечение.

Пятьдесят восемь лет профессор Римма Семеновна Тазлова была бессменным председателем якутского филиала Российского общества психиатров, проводила еженедельные врачебные конференции в ЯРПНД, где рассматривались наиболее сложные дифференциально – диагностические в терапевтическом отношении больные. Профессор Р.С. Тазлова являлась научным руководителем клинической ординатуры и интернатуры по специальности психиатрия и наркология, а также длительное время возглавляла кафедру психиатрии и неврологии Медицинского института. Риммой Семеновной Тазловой подготовлено целое поколение, плеяда практических врачей – психиатров и наркологов.

Профессор признана выдающимся деятелем ХХ века в области здравоохранения республики. Большой клинический, научно – исследовательский, педагогический опыт, постоянное стремление к совершенствованию и углублению знаний, внутренняя дисциплина, творческая научная целеустремленность, незаурядные способности, высокая гражданственность дали возможность профессору Тазловой успешно выполнять многогранные обязанности ученого, педагога, врача и общественного деятеля.

Светлая память о Римме Семеновне Тазловой всегда будет жить в сердцах ее учеников и коллег.

С глубоким уважением и прискорбием,

коллектив ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»