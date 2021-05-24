В Якутии уроженец Вологодской области подозревается в преступных деяниях

В одном из олекминских магазинов произошла кража. Из кассы пропало около 34 000 рублей, которые заметили и сообщили в полицию не сразу.

Под подозрение попал 31-летний менеджер по продажам, который, как оказалось, успел выкупить авиабилеты и покинуть территорию республики. Подозреваемый, будучи родом из Вологодской области, уехал сперва к себе на родину, а затем решил перебраться в столицу, там и был задержан.

В настоящий момент ему пришлось вернуться в Олекминск, но уже под конвоем для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».