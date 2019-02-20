В Якутии уроженец Казахстана поджег гараж и украл агротехнику

В поселке Жатай задержан подозреваемый в совершении кражи агротехники общей стоимостью 420 000 рублей.

В отделение полиции п. Жатай МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от руководителя фермерского хозяйства. Мужчина заявил о поджоге гаража, из которого, по всей видимости, неизвестными похищена дорогостоящая агротехника и моторная лодка.

Одной из версий стала возможная причастность к ней 21-летнего уроженца Казахастана — работника фермерского хозяйства, который исчез сразу после происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрения оперативников полностью подтвердились.

Установлено, что подозреваемый жил при фермерском хозяйстве, в зимнее время года, присматривая за сохранностью имущества на территории. В какой-то момент у молодого человека возник корыстный умысел и он, похитив имущество, пытаясь скрыть следы преступления, поджег гараж, в котором оно хранилось. Затем скрылся за пределами г. Якутска в одном из отдаленных сел Хангаласского района. К моменту, когда сотрудники уголовного розыска вышли на его след, подозреваемый устроился на работу в животноводческое хозяйство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в ходе расследования которого рассматривается вопрос и о поджоге, уточняются отдельные события. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Он водворен в следственный изолятор.