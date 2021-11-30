В Якутии уровень безработицы снизился до 6,5%

Ситуация на рынке труда Якутии восстанавливается, общий уровень безработицы снизился до 6,5 %, создано более четырех тысяч новых рабочих мест в отраслях экономики и социальной сферы.

Напомним, что в начале года Глава Якутии Айсен Николаев ставил задачу снизить уровень безработицы до 6,5%. «Необходимо создавать новые рабочие места, условия для переобучения незанятых граждан, повышения профессиональной компетенции специалистов. Особое внимание должно быть уделено трудоустройству местных кадров в промышленности, строительстве и дорожной отрасли», — подчеркнул Николаев.

«На сегодня по данным Саха(Якутия)стата, республика восстановила численность занятого населения до 466 тысяч человек. Уровень безработицы по сравнению с 2020 годом снизился на 0,8% и составил 6,5%. Этот показатель ниже уровня 2019 года», — сообщила Председатель государственного комитета республики по занятости населения Елена Калашникова.

По состоянию на 29 ноября, число безработных, состоящих на учете в службе занятости, по сравнению с началом года сократилось на 19168, и составляет 9729 человека.

Для исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о восстановлении до уровня 2019 года численности занятого населения к IV кварталу 2021 года в республике реализуется Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения.

Отраслевыми министерствами утверждены дорожные карты по созданию 6253 новых рабочих мест в отраслях экономики и социальной сферы с учетом реализации национальных проектов. На 1 ноября создано 4126 новых рабочих мест: в строительстве — 2681, в промышленности — 1103, транспорте и дорожном хозяйстве — 148, экологии, природопользовании и лесном хозяйстве — 85, жилищно-коммунальном хозяйстве — 20, резидентами Арктической зоны — 89.