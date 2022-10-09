09.10.2022
09:25
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Якутия

В Якутии упростили получение поддержки для семей мобилизованных

Семьи мобилизованных и военнослужащих, а также контрактников, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач с 24 февраля 2022 года, не должны отдельно подтверждать какими-либо справками свой статус. 

«Весь этот процесс будет обеспечен через межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти и военным комиссариатом республики», – сказала министр труда и социального развития региона Елена Волкова.

По поручению Главы Якутии Айсена Николаева процесс подачи заявлений на меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников максимально упрощён. Он подчеркнул, что подход к оказанию мер поддержки должен быть комплексным, исключающим всякую бюрократию.

Заявления принимаются с 5 октября во всех офисах МФЦ в районах и столице Якутии и Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru.

При обращении необходимы следующие документы: паспорт; документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении); СНИЛС. Также необходимо предоставить номер лицевого счёта.

«Предусмотрена подача комплексного заявления на все семь мер поддержки, обозначенных указом главы республики, а также утверждён порядок межведомственного взаимодействия», – сказала министр.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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