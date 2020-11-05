В Якутии упрощены правила строительства мостовых переходов

5 ноября на ХХ (внеочередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) в дистанционном формате в окончательном чтении принята законодательная инициатива Главы Якутии – проект закона РС (Я) № 137-6 «О внесении изменений в статью 34 Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)».

Данный закон разработан в целях дальнейшего совершенствования градостроительного законодательства Республики Саха (Якутия). Он предполагает реализацию республикой полномочия, предусмотренного пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительною кодекса РФ, согласно которому законодательством субъекта РФ о градостроительной деятельности устанавливаются случаи, при которых выдача разрешения на строительство не требуется. Правовым основанием подготовки и внесения проекта закона является статья 51 Градостроительного кодекса РФ.

Законом предусмотрено дополнение части 9 статьи 34 Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» пунктом 12.13, которым устанавливаются дополнительные случаи, при которых не требуется разрешение на строительство, а именно перечень видов подготовительных работ при строительстве и (или) реконструкции мостовых переходов и автомобильных дорог на подходах к ним. В целях определения чётких критериев, предъявляемых к объектам (мостовым переходам и автомобильным дорогам на подходах к ним), при строительстве и (или) реконструкции которых отдельные виды подготовительных работ могут проводиться без получения разрешения на строительство, настоящим законом предусмотрены ограничения.

Выполнение видов подготовительных работ без получения разрешения на строительство будет допущено при одновременном соблюдении следующих условий: строительство и (или) реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог на подходах к ним должны быть предусмотрены в Схеме территориального планирования Республики Саха (Якутия) и государственной программе Республики Саха (Якутия) в области транспортного комплекса.

Таким образом, действие закона РС (Я) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» в предлагаемой к рассмотрению части будет распространятся только на объекты республиканского значения, предусмотренные в документе территориального планирования Республики Саха (Якутия).

Принятие закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 34 Закона Республики Саха (Якутия) “О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)”» будет способствовать дополнительному обеспечению устойчивого социально — экономического развития РС (Я), ускорению процесса модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РС (Я), реализации строительства объектов республиканского значения, предусмотренных Схемой территориального планирования республики.

Принятие данного закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета РС (Я).