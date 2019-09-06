В Якутии управляющая компания незаконно начисляла плату за вывоз мусора

По представлению прокуратуры Олекминского района гражданам потребителям коммунальных услуг произведен перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании в сфере предоставляемых населению коммунальных услуг.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления» ООО УК «Автомобилист» не исключила с 1 января 2019 года из платы за содержание общего имущества многоквартирных домов плату за вывоз твердых коммунальных отходов, что привело к незаконному начислению данной платы по более чем 1300 счетам на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес директора ООО УК «Автомобилист» представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены путем произведения гражданам перерасчета по коммунальным платежам, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.