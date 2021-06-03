В Якутии упорядочили проезд к паромным переправам

В прошлом году в августе правительство республики совместно с перевозчиками разработали комплексный план по развитию причалов паромных переправ с учётом создания там накопителей для автомобилей. Частные перевозчики объединились в одну общественную организацию и стали работать по единому расписанию. Уже осенью в тестовом режиме заработал первый накопитель для автомобилей.

«Сегодня оценить его работу может каждый. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях накопитель работает в полную силу, на территории причала определена схема движения, разграничены полосы, есть шлагбаумы, светофоры», – написал на своей странице в Инстаграм премьер республики Андрей ТАРАСЕНКО.

Отмечается, что очередь на паром теперь регулируемая. «Порядок такой: водитель покупает билет в кассе, которая находится прямо в накопителе. На выезде с накопителя водитель смотрит на электронное табло и едет к причалу, номер которого был указан. При погрузке на паром водитель показывает оплаченный билет», – добавил премьер.

На переправах установлены камеры видеонаблюдения. Посмотреть трансляцию можно в бесплатном приложении «Паромы Якутии» на телефоне. Сервис доступен на платформах Google Play и AppStore.

Приложение позволяет увидеть работу паромных переправ Якутск – Нижний Бестях и Качикатцы – Мохсоголлох в режиме реального времени, также там отображена информация о причалах и расписание рейсов движения паромов. В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики.

Кроме того, Республиканским центром инфокоммуникационных технологий совместно с ПАО «Ростелеком» организовано видеонаблюдение на переправе Якутск-Нижний Бестях. Со стороны г. Якутска на причале «Даркылах» установлено 8 камер. Видеотрансляция доступна в приложении и на сайте paromonline.sakha.gov.ru.

Андрей Тарасенко отметил, что в перспективе подобные накопители будут созданы по всей республике. «И в целом изменим подход к той схеме заезда на паромы, которая сложилась в регионе», – подчеркнул премьер.