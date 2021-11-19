19.11.2021
18:55
166

Якутия

В Якутии уникальное явление!

Частичное затмение Луны продолжительностью более трех часов наблюдают якутяне сегодня, 19 ноября, передает телеканал «Якутия 24.

По сообщению Роскосмоса, оно станет самым продолжительным с XV века.

Лунное затмение началось в 16.20 по якутскому времени и по прогнозам завершится в 19.48. Уникальное явление также можно наблюдать из Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

«Луна будет открыта снизу на 3%. В следующем году, допустим, 8 ноября, ожидается полное затмение, с 20.00 по якутскому времени. Это естественное астрономическое явление — пересечение орбит Луны, Солнца, Земли и так далее», — прокомментировал заместитель директора института Космофизики Семен Николашкин.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.

Фото: из присланного
Источник: Якутия 24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх