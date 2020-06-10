В Якутии уничтожили «просрочку»

Управлением Россельхознадзора по Якутии выявлен ряд нарушений в области ветеринарного законодательства.

С начала 2020 года сотрудниками Западного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по республике совместно с сотрудниками прокуратуры г. Мирный в ходе ежегодных проверок соблюдения ветеринарного законодательства при реализации продовольственной продукции выявлены многочисленные нарушения.

Так, например у 7 хозяйствующих субъектов в ходе проверки выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил ветеринарного законодательства, а именно:

— продукты животноводства реализуются в обезличенном виде, с истекшим сроком годности (мясные полуфабрикаты 34,616 кг., рыбная продукция 11,872 кг., яйцо пищевое 60 штук (4,6 кг., общим вес — 51 кг.);

— у продукции отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы;

— при мониторинге в системе ФГИС «Меркурий» установлено что, 2 хозяйствующие субъекты не зарегистрированы в системе ФГИС «Меркурий»,

— установлены факты отсутствия «гашения» электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на поднадзорном объекте.

Ответственность за выявленные административные правонарушения предусмотрено ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. Приказом МСХ РФ №589 от 27.12.2016 г. п. 1,2,3 Приложения №1; ст. 3 ч. 2, Федерального закона №29-ФЗ от 02.01.200 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Прокуратурой г. Мирный на основании статьи 23.14 КоАП РФ материалы дела направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия).

На основании Постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении Прокуратурой города Мирного, Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Вынесено 7 постановлений в отношении 5 индивидуальных предпринимателей и 2 должностных лиц. На основании ст. 4.1.1 КоАП РФ в отношении 4 индивидуальных предпринимателей и 2 должностных лиц административный штраф заменен на предупреждение.

В отношении 1 индивидуального предпринимателя наложен штраф в размере 3 000 рублей т.к. предприниматель ранее привлекался к административному правонарушению по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Согласно, 1 ч.2 ст. 4.3 КоАП РФ «Повторное совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения» (Пункт ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г. №196-ФЗ).

Владельцами некачественных продукций заключены договора, с организацией имеющую соответствующую лицензию на сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Обезличенная продукция общим весом 51 кг. уничтожена путем сжигания.