В Якутии уничтожили конфискат

Судебные приставы Пеледуйского районного отделения УФССП проконтролировали уничтожение изъятого у жительницы Ленского района алкоголя.

В нарушение законодательства гражданка осуществляла розничную продажу спиртосодержащей продукции. П

ри этом не являлась индивидуальным предпринимателем или сотрудником организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Мировым судом Ленского района Республики Саха (Якутия) женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Гражданке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей с конфискацией изъятой алкогольной (спиртосодержащей) продукции с последующим уничтожением.

После вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства судебные приставы Пеледуйского районного отделения выехали на общепоселковый мусорный полигон, где проконтролировали уничтожение конфискованной алкогольной продукции путем технического разрушения спиртосодержащей тары.