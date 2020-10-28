28.10.2020
11:48
389

Коронавирус

В Якутии умерли еще три человека с коронавирусом

Сегодня, 28 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 178 новых случаев коронавируса.

Из них в Якутске — 98 случаев.  

-Нерюнгринский район 10 случаев;
-Нюрбинский район 9 случаев;
-Аллаиховский, Намский и Олекминский районы по 6 случаев;
-Амгинский, Горный, Мирнинский, Хангаласский районы по 5 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 4 случая;
-Ленский, Оймяконский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 3 случая;
-Среднеколымский район 2 случая;
Алданский, Вилюйский, Момский, Томпонский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

В районы поступили тесты ИФА и ИХА на коронавирус.

Республика получит финансовые средства из бюджета РФ на амбулаторное лечение больных, дополнительное оборудование и дорогостоящие лекарства.


За сутки лабораториями республики проведено 6 386 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 611 993 теста.

За все время в республике зарегистрировано 13095 случая заболевания COVID-19, 139 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх