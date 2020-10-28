В Якутии умерли еще три человека с коронавирусом

Сегодня, 28 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 178 новых случаев коронавируса.

Из них в Якутске — 98 случаев.

-Нерюнгринский район 10 случаев;

-Нюрбинский район 9 случаев;

-Аллаиховский, Намский и Олекминский районы по 6 случаев;

-Амгинский, Горный, Мирнинский, Хангаласский районы по 5 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 4 случая;

-Ленский, Оймяконский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 3 случая;

-Среднеколымский район 2 случая;

Алданский, Вилюйский, Момский, Томпонский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

В районы поступили тесты ИФА и ИХА на коронавирус.

Республика получит финансовые средства из бюджета РФ на амбулаторное лечение больных, дополнительное оборудование и дорогостоящие лекарства.



За сутки лабораториями республики проведено 6 386 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 611 993 теста.

За все время в республике зарегистрировано 13095 случая заболевания COVID-19, 139 случаев летального исхода.