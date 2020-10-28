В Якутии умерли еще три человека с коронавирусом
Сегодня, 28 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается стабильно напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 178 новых случаев коронавируса.
Из них в Якутске — 98 случаев.
-Нерюнгринский район 10 случаев;
-Нюрбинский район 9 случаев;
-Аллаиховский, Намский и Олекминский районы по 6 случаев;
-Амгинский, Горный, Мирнинский, Хангаласский районы по 5 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 4 случая;
-Ленский, Оймяконский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 3 случая;
-Среднеколымский район 2 случая;
Алданский, Вилюйский, Момский, Томпонский и Усть-Янский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
В районы поступили тесты ИФА и ИХА на коронавирус.
Республика получит финансовые средства из бюджета РФ на амбулаторное лечение больных, дополнительное оборудование и дорогостоящие лекарства.
За сутки лабораториями республики проведено 6 386 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 611 993 теста.
За все время в республике зарегистрировано 13095 случая заболевания COVID-19, 139 случаев летального исхода.
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