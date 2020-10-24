В Якутии уменьшилось число новых случаев коронавируса

На 24.10.2020 г. выявлено 177 новых случаев COVID-19, в т.ч. 30 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск — 98,

-Алданский, Нюрбинский район 10 случаев;

-Аллаиховский район 6 случаев;

-Намский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,

-Нерюнгринский, Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы по 4 случая,

-Горный, Ленский, Мирнинский, Среднеколымский и Таттинский районы по 3 случая;

-Вилюйский и Томпонский районы по 2 случая,

-Амгинский, Булунский, Верхоянский, Верхневилюйский, Жиганский, Усть-Майский, Кобяйский и Олёкминский районы по 1 случаю;

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 5851 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 591277 тестов.