24.10.2020
10:51
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Коронавирус
В Якутии уменьшилось число новых случаев коронавируса
На 24.10.2020 г. выявлено 177 новых случаев COVID-19, в т.ч. 30 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск — 98,
-Алданский, Нюрбинский район 10 случаев;
-Аллаиховский район 6 случаев;
-Намский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,
-Нерюнгринский, Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы по 4 случая,
-Горный, Ленский, Мирнинский, Среднеколымский и Таттинский районы по 3 случая;
-Вилюйский и Томпонский районы по 2 случая,
-Амгинский, Булунский, Верхоянский, Верхневилюйский, Жиганский, Усть-Майский, Кобяйский и Олёкминский районы по 1 случаю;
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 5851 исследование на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 591277 тестов.
Источник: Оперштаб Якутии
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