В Якутии украли с огорода мотокультиватор

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 26-летний житель Алданского района, причастный к совершению кражи чужого имущества.

Установлено, что подозреваемый, проходя мимо одного из домохозяйств, увидел в огороде мотокультиватор, который решил похитить для последующего сбыта. Понимая, что одному с этой задачей не справиться, мужчина обратился за помощью к своему знакомому, не посвящая его в свои противоправные планы. Затем на автомобиле знакомого злоумышленник перевез культиватор в гараж, где впоследствии похищенное и было обнаружено полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.