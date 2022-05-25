25.05.2022
18:56
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Происшествия
В Якутии украли с огорода мотокультиватор
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 26-летний житель Алданского района, причастный к совершению кражи чужого имущества.
Установлено, что подозреваемый, проходя мимо одного из домохозяйств, увидел в огороде мотокультиватор, который решил похитить для последующего сбыта. Понимая, что одному с этой задачей не справиться, мужчина обратился за помощью к своему знакомому, не посвящая его в свои противоправные планы. Затем на автомобиле знакомого злоумышленник перевез культиватор в гараж, где впоследствии похищенное и было обнаружено полицейскими.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: Sakhalife
Источник: ОМВД России по Алданскому району
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