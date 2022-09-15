В Якутии УК без лицензии оказала услуги ЖКХ на 57 млн руб.

Прокуратура Томпонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в отсутствие лицензии в течение длительного периода времени незаконно оказывал жилищно-коммунальные услуги потребителям с. Теплый Ключ Томпонского района. В результате незаконной предпринимательской деятельности им извлечен доход в особо крупном размере в сумме более 57 млн рублей.

Кроме того, обвиняемым путем предоставления недостоверных сведений в государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» об объемах оказанных услуг по вывозу жидких бытовых отходов, совершено хищение бюджетных средств в размере свыше 1 млн рублей

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.