В Якутии угонщик ударил полицейского ножом

Прокуратура Вилюйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению данного преступления и в рамках расследования уголовного дела с его участием произведен осмотр места преступления.

Во время данного следственного действия подсудимый в связи с исполнением сотрудником полиции своих должностных обязанностей, скрытно взяв в руки нож, нанес им один удар в область руки полицейского, причинив ему вред здоровью.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, совершения преступлений в период непогашенной судимости, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.