В Якутии угонщик ударил ножом полицейского

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в угоне и нападении на полицейского.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля.

Установив его причастность к совершению данного преступления, полицейские произвели осмотр места преступления, во время которого подсудимый, скрытно взяв нож, ударил одного из них в руку.

За это суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.