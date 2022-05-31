В Якутии уголовники через лже-объявления обманули десятки покупателей

Следственной частью СУ МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении четверых граждан, уже отбывающих наказание в одном из исправительных учреждений республики. Уроженцы Верхневилюйского, Оленёкского и Усть-Майского районов региона, а также Новосибирской области в возрасте 25 – 29 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в период с мая 2020 по январь 2021 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, распространяли в различных группах мессенджера ложные объявления о продаже и доставке топлива, продуктов питания, в том числе мяса жеребятины, и других товаров по сниженным ценам.

При общении с потенциальными покупателями злоумышленники представлялись работниками топливно-энергетической компании или предпринимателями. При этом использовали разные сим-карты и мобильные телефоны.

Граждане, желающие приобрести тот или иной товар, отправляли на указанные обвиняемыми счета предоплату. Как установило следствие, осуждённые использовали банковские счета своих знакомых, которые не были осведомлены о совершаемых преступлениях. Кроме того, один из фигурантов создал аккаунт в социальной сети, где от имени девушки знакомился с другими пользователями, счета которых также использовались злоумышленниками.

Помимо этого, сообщники узнали от другого заключённого, отбывающего наказание в той же колонии, что его знакомый работает в речной навигации и имеет хороший заработок, но подолгу отсутствует дома. Они разузнали его номер телефона и через знакомых на воле, которых ввели в заблуждение, восстановили сим-карту с этим абонентским номером. Совершив некоторые манипуляции, злоумышленники получили доступ к счёту речника и похитили с него более 86 тысяч рублей.

Всего среди пострадавших – 31 житель республики, которым в общей сложности причинён ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.