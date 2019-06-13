В Якутии угнали машину без аккумулятора

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился 64-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные лица угнали принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2106».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые. Ими оказались 26-летний и 19-летний жители г.Нерюнгри. Выяснилось, что в тот день молодые люди распивали спиртные напитки. Возвращаясь из магазина с очередной порцией алкоголя, они увидели припаркованный автомобиль и решили покататься. Разбив стекло, они проникли в салон, однако завести не смогли, т.к. аккумулятора в машине не было. Тогда они докатили автомашину до ближайших гаражей, где нашли подходящий аккумулятор, завели автомобиль и поехали кататься. Когда машина заглохла, они решили повредить её, чтобы скрыть следы преступления, и скрылись.

В настоящее время подозреваемые вину признали. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, совершенное группой лиц по предварительному сговору», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Уважаемые граждане! В сотрудники полиции напоминают, что основной причиной угонов автомобилей, а также хищений из автотранспорта является беспечность автовладельцев и их желание сэкономить на услугах автостоянок, что играет на руку преступникам. Настоятельно советуем ни в коем случае не оставлять машины без присмотра на длительное время, особенно, если они не оборудованы системами противоугонной безопасности. Сэкономив на установке систем защиты и услугах автостоянок, пожалев время на поездку до гаража, вы можете понести значительные финансовые потери. Помните: внимательное отношение к своему имуществу избавит вас от неприятных моментов.