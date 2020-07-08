В Якутии удалось избежать крупной катастрофы

Согласно, принятых мер по недопущению лесного пожара вблизи посёлка п. Батагай для тушения лесного пожара был привлечен личный состав ОГПС РС (Я) № 14 по МО «Верхоянский район» в количестве 27 человек и задействовано 5 единиц пожарной техники под руководством и. о. начальника Михаила Игоревича ГАЛКИНА.

В целях предотвращения пожаров, личному составу пожарной части была поставлена задача – в связи с усилением порыва ветра, не допустить развития пожара в сторону Батагайской нефтебазы. По улучшению пожароопасной обстановки на участке нефтебазы, пожарные принялись к тушению пожара, продвигаясь в глубь лесного массива.

Все 27 бойцов отряда еще в прошлом году принимали активное участие в тушении лесных пожаров на территории Верхоянского района. В этом году бойцы отряда были задействованы на 3 участках – в районе острова «ЛЗК», около аэропорта и Батагайской нефтебазы.

Как отметил, Михаил Галкин пожарные работали в две смены, заменяя друг друга через каждые 12 часов. Личный состав состоял из 11 водителей, среди них водители ПЧ-1 по охране поселка Батагай, которые имеют опыт работы в ликвидации пожаров высоких категорий. Так, опытные водители КОЛОДИН Д.С., ШЕСТАКОВ Д.С. ПОПОВИЧ Д.Г., ЕРОШЕНКО Н.А. и КАПАКЛЫ И.П. были задействованы в тушении пожара на участках «Остров ЛЗК» и «Аэропорт».

В связи с тем, что большая часть лесного пожара находилась на самом непроходимом участке, пожарным было приказано тушить пожар в лесной полосе в нескольких километрах от Батагайской нефтебазы. Вторая команда в составе Владимира СТРУЧКОВА, Максима КУЗЬМИЧ, Дмитрия ПОПОВИЧ и бойцов МПЧ — 3 по охране г. Верхоянск Иннокентия ФЕДОРОВА и Вадима СЛЕПЦОВА с насосными установками пожарных автоцистерн, проложили рукавную магистральную линию на расстоянии трех километров от пожарной автоцистерны.

Таким образом, была осуществлена подача воды в рабочие линии для тушения пожара двумя стволами. Все эти дни была жаркая и сухая погода, в воздухе дым стоял плотным слоем, скрывая все на сотни метров. Так, в условиях 30-градусной жары и ветра, когда лесной пожар становился огромным и неуправляемым пожарные Полюса Холода боролись с огненной стихией в течение пяти суток.

Вечером 4 июля, в связи с отсутствием угрозы все силы и средства ОГПС №13 были сняты. Личный состав вернулся нести свою нелегкую службу по обеспечению пожарной безопасности на территории районного центра и города Верхоянск.

Так, верхоянские пожарные вместе с парашютно-десантной командой ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» и сотрудниками ОАО «Саханефтегазсбыт», а также с добровольцами из числа местных жителей оказали помощь в тушении горящей тайги вблизи населенного пункта Батагай и Батагайской нефтебазы.

Как рассказал по телефону Михаил Галкин, пожарные достойно отработали тактику и стратегию тушения пожаров, взаимодействие с администрацией Батагайской нефтебазы, а также службами жизнеобеспечения улуса.