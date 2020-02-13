В Якутии учрежден День национальной печати

Сегодня своим указом №1007 глава Якутии Айсен Николаев учредил День национальной печати. Праздник призван популяризировать и содействовать развитию государственных и официальных языков республики, повышению престижа работников, занятых в сфере национальной печати и средствах массовой информации. Реализация указа будет способствовать сохранению и приумножению опыта и традиций печати в многонациональной Якутии, эффективности языковой политики.

Символично, что День национальной печати учрежден 13 февраля в День родного языка. Праздник будет отмечаться 1 июля – в день выхода первой газеты на якутском языке «Саха дойдута» («Якутский край»), идейными вдохновителями которого стали представители интеллигенции того времени. Национальная пресса, заложившая основы якутской журналистики и литературного языка, позволившая будущим классикам якутской литературы Алексею Кулаковскому-Өксөкүлээх Өлөксөй, Анемподисту Софронову-Алампа и многим другим попробовать свое мастерство на страницах первых газет на родном языке, была создана в 1907 году, и этот исторический факт является общепризнанным.

В Российской Федерации Дни национальной печати отмечаются в Татарстане (24 июня), Башкортостане (14 июня), Чувашии (21 января), Калмыкии (15 ноября), Коми (9 июня).

Подробно с текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об учреждении Дня национальной печати в Республике Саха (Якутия) №1007 от 13 февраля 2020 года можно ознакомиться здесь

