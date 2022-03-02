В Якутии учредят Почётный знак имени Александры Овчинниковой

В Год матери и 100-летия Республики будет учреждён Почётный знак имени Александры Овчинниковой, партийного и государственного деятеля, председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР, члена Президиума и заместителя председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Почётным знаком будут награждаться женщины-парламентарии Якутии, включая депутатов представительных органов местного самоуправления.

Об учреждении Почётного знака имени Александры Овчинниковой 2 марта в ходе стратегической сессии «Законодательная власть и женщина: возможности и перспективы» XV Съезда женщин Якутии сообщила председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева.

Она отметила, что на сегодняшний день проект закона «О внесении изменений в закон РС (Я) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)», согласно которому будет учреждён Почетный знак имени Александры Овчинниковой, полностью разработан. «Мы очень надеемся, что к 27 сентября – ко Дню государственности Республики Саха (Якутия), Почётный знак будет вручен достойнейшей представительнице нашей республики», — отметила Феодосия Габышева.

Депутат рассказала, что Общественно-политический клуб женщин-парламентариев Якутии ведёт совместную работу с депутатами улусных и районных советов. В настоящее время в республике насчитывается 230 женщин-депутатов, что на муниципальном уровне составляет 33% от их общего количества, 10 из них или 27% являются председателями совета депутатов. На местах женщины-лидеры проводят многогранную работу по объединению женских общественных организаций, взаимодействуют с Лигой отцов республики, Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России», Форумом женщин республики «Подруги – Дьүөгэлэр».

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова озвучила, что женщинами-парламентариями VI созыва в области социальной политики были инициированы законы и отдельные меры, направленные на всестороннюю поддержку семей с детьми, института приёмного родителя, уточнения гарантий в сфере образования и повышения качества жизни населения республики.

Председатель Союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева отметила, что женские общественные организации республики, сохраняя преемственность поколений, в конструктивном ключе очень активно сотрудничают с исполнительными и законодательными органами власти. «Мы должны стремиться увеличить представителей женсоветов в общественных советах при органах власти, при районных администрациях. Ведь многие социальные региональные законопроекты создавались с участием женсоветов республики. И мы хотели бы предложить эту традицию продолжить», — сказала она.

В ходе стратегической сессии руководители районных женсоветов и представители совета депутатов муниципальных образований представили краткие презентации своей деятельности, поделились наработками, проектами и идеями в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, защиты интересов коренных малочисленных народов Севера.

По итогам стратегической сессии принято решение продолжить взаимодействие в рамках дискуссионных площадок, внеся в повестку дня вопросы участия женщин в общественной и политической жизни республики, поддержки семьи, материнства и детства, реализации законодательных инициатив женщин-парламентариев.