В Якутии учителям будут доплачивать за классное руководство?

В канун нового учебного года на внутрипартийной площадке «Благополучие человека» обсуждался важный вопрос «Антибюрократическая учительская инициатива». «Единая Россия» пригласила к обсуждению руководителей средних учебных заведений Якутска. Руководителем региональной внутрипартийной рабочей площадки выступил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай ДЕГТЯРЕВ.

К обсуждению темы подтолкнул тот факт, что в системе школьного образования образовалась, прямо скажем, ненормальная ситуация. Руководители учебных заведений вынуждены отвечать на всевозможные запросы государственных и контролирующих органов. Для составления того или иного отчета или ответа на запрос директора школ дают задания своим завучам. Те запрашивают отчет непосредственно от классных руководителей.

– Разумеется, составление отчетов классными руководителями и учителями-предметниками в первую очередь сказывается на самом учебном процессе, что очень печально, — сказала директор средней школы №5 г. Якутска Антонина КЫЧКИНА. – Учитель вместо того, чтобы рабочее время максимально отдавать детям, занимается бумагами. Это крайне негативная практика!

Свидетельством излишних требований стало то, что как раз во время часового обсуждения проблемной темы директору школы №23 Георгию АФОНСКОМУ поступили три запроса с требованием оперативно дать отчет. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так печально…

В обсуждении приняли участие заместитель Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, директор Городской классической гимназии Ольга Ипатьева, директор школы №33, член Общественной палаты г. Якутска Тамара ТАЮРСКАЯ, директор школы №23, председатель Совета директоров г. Якутска Георгий Афонский, директор школы №5 Антонина Кычкина, председатель профсоюза работников образования и науки Янина ЩЕПАНСКАЯ и ее заместитель Оксана МОРДИНОВА.

Председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай Дегтярев выяснил, что отчеты, огромным пластом ложащиеся на учителей, касаются в первую очередь проведенных мероприятий, участия в них учащихся, в том числе во внешкольных мероприятиях.

По тем или иным поводам проводятся разные опросы родителей, что опять-таки увеличивает нагрузку на классных руководителей. А нагрузка, как известно, немаленькая.

После двухдневного обсуждения проблемной темы, решено Министерству просвещения России разработать Единые рекомендации по перечню предоставляемых отчетов для администрации школ, учителей-предметников

И отдельно для учителей – классных руководителей.

На внутрипартийной площадке «Благополучие человека» решено разработать и принять Регламент документооборота по системе воспитания на всех уровнях – Минпрофа РФ, региональных и муниципальных уровнях образования и в образовательных организациях.

Запретить муниципальным и региональным органам дополнительные и лишние запросы и отчеты, кроме основных образовательных программ школ и документов, предусмотренных приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года.

Рассмотреть возможность введения должности «классный руководитель» в образовательных учреждениях. Такая должность раньше была, но потом ее ликвидировали.

И последнее, Федерации профсоюзов Якутии и профсоюзу работников науки и образования дано задание рассмотреть вопрос установления соответствующей доплаты за классное руководство в положениях об оплате труда учителей.