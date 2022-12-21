21.12.2022
21:37
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Происшествия

За что ученика 11 класса посадили в СИЗО Якутска

В Якутии ученика 11 класса привлекли к уголовной ответственности по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сегодня школьник был помещен в СИЗО, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy

В ноябре 11-классник из Якутии разместил в своем телеграм-чате видео из ТикТока событий 1999 года в США, когда двое подростков – Харрис и Клибольд – устроили стрельбу в школе. К этой видеозаписи школьник добавил надпись: «Можем повторить». По сведениям «ЯВ», во время опроса он пояснил сотрудникам ФСБ, что подобное может произойти в США, а не в России. 

Размещенной видеозаписи и комментария к нему оказались достаточными для возбуждения уголовного дела, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy 

Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy

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